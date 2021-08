Kevin og Jan Magnussen: En gave at køre Le Mans sammen

Det hører til de absolutte sjældenheder, at far og søn tørner ud for samme hold i det prestigefyldte racerløb Le Mans - eller på samme hold i andre sportsgrene for den sags skyld.

Far og søn har aldrig taget det for givet, at de en dag kunne køre sammen i 24-timers-løbet.

- Jeg fokuserer på at nyde det. Racerløb er fedt og sjovt, og det er vanvittigt privilegeret, at vi får lov til at gøre det sammen som familie.

- Det er jo ikke noget, alle fædre og sønner kan stille op i, så det er en gave, som vi pludselig får efter at have arbejdet så hårdt for at komme hertil i denne sport, siger Kevin Magnussen.

Farmand Jan stemmer i:

- Det er fantastisk, at vi nåede det, inden Kevin skulle videre, og mens jeg stadig har mulighed for at gøre det. Det er kæmpestort, siger Jan Magnussen.

På trods af at begge synes, at det er fedt at være sammen om løbet, tager de to racerkørere arbejdet dybt seriøst og lader ikke familiebåndene distrahere dem.

- Det er Le Mans, det drejer sig om. Vi arbejder som professionelle, og så kan vi nyde det bagefter.

- Der er ikke far og søn-hyggestemning nede i pit-garagen, men vi bor i nogle campers omkring banen, og om aftenen er der hyggestemning, siger Jan Magnussen.

Selv om Kevin Magnussen har kørt racerløb næsten hele livet og både har prøvet kræfter med Formel 1 og for nylig den amerikanske IndyCar Series, er det første gang, at han skal køre Le Mans.

For Jan Magnussen er det derimod blevet til 22 Le Mans-løb og fire sejre i GT-klassen.

- Min far har vanvittig meget erfaring med Le Mans. Det er jo et specielt løb og en speciel bane. Jeg har ikke noget erfaring med hverken banen eller løbet, og jeg kan mærke, at min far har noget rutine, og det er ret interessant at arbejde med, siger Kevin Magnussen.

På trods Jan Magnussens markant større erfaring med Le Mans, kan han også selv lære tricks af sin søn.

- Der har måske været en tro på, at det er mig, der skulle lære Kevin en masse ting, men jeg synes også, at jeg har lært en fantastisk masse ting om, hvordan han arbejder med teamet, ingeniørerne og de andre kørere, siger Jan Magnussen.

Kevin og Jan Magnussen stiller sammen med Anders Rosenbach op for danske Team Sashi High Class Racing i LMP2-klassen i Le Mans.

Løbet begynder lørdag klokken 16 og varer et døgn.