Kevin Magnussen udgår på første omgang på Silverstone

27-årige Magnussen kom ellers fint afsted og fik klemt sig et par placeringer op på 11.-pladsen. Kort efter gik det dog galt for Magnussen.

Efter et lille sammenstød med Red Bulls Alexander Albon gled han ud i gruset og måtte dermed vinke farvel til løbet på den ikoniske Silverstone-bane.

Episoden blev efterfølgende gennemset af Formel 1-officials, og lidt senere i løbet blev det meddelt, at Alexander Albon fik en fem sekunders tidsstraf for at have været med til at forårsage et sammenstød.

Kevin Magnussen og Haas-holdkammeraten Romain Grosjean fik en tung kvalifikation lørdag, hvor de igen havde svært ved at finde farten. De to blev henholdsvis nummer 16 og 19.

På grund af straffe til andre kørere blev de dog rykket op på startlisten.

Det betød, at Magnussen startede på 14.-pladsen, hvilket i virkeligheden svarede til plads nummer 13, da tyske Nico Hülkenberg (Racing Point) kort før løbsstart måtte droppe grandprixet på grund af problemer med sin bil.

32-årige Hülkenberg skulle have erstattet mexicanske Sergio Perez, der har afgivet en positiv prøve for coronavirus.

De to Mercedes-kørere Lewis Hamilton og Valtteri Bottas, der begyndte som nummer et og to, lagde sig sikkert i front fra start i søndagens løb.

Daniil Kvyat (AlphaTauri) røg efter lidt over ti omgange ud i gruset ligesom Kevin Magnussen. Han måtte dermed også sige farvel til løbet.

Mercedes har hidtil vist sig at være altdominerende i toppen af Formel 1.

Hamilton og Bottas har sikret sig henholdsvis 63 og 58 point til den samlede VM-stilling i de første tre grandprixer. Nærmeste konkurrent er Max Verstappen (Red Bull), der har sikret sig 33 point.

På grund af coronapausen ser denne sæsons Formel 1-kalender noget anderledes ud end normalt. Det betyder blandt andet, at der køres to grandprixer på nogle af banerne.

Blandt dem er den knap seks kilometer lange Silverstone-bane, der igen i næste weekend lægger asfalt til et grandprix.