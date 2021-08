Kevin Magnussen om skuffelse med far: Ikke det vi håbede

Det ærgrer Kevin Magnussen, men han ville ikke have været oplevelsen foruden, fortæller han i en pressemeddelelse.

- Det var åbenlyst ikke det resultat, vi hverken havde håbet eller forventet, men chancen for at køre et Le Mans sammen med min far er noget, vi har talt om i mange år. At kunne kalde min far for min teamkammerat er en kæmpe ting.

- Han har vundet flere sejre på Le Mans, og det sigter jeg selv efter at gøre i fremtiden. Det var en fed oplevelse at være på samme hold og køre den samme bil, og dét er bestemt noget, vi vil huske resten af vores liv, siger Kevin Magnussen.

High Class Racing-teamet havde høje forventninger, og det startede også godt i regnvejret lørdag med Kevin Magnussen ved rattet, men flere uheld og værkstedsbesøg kostede mange pladser, og løbet kom aldrig til at leve op til forventningerne.

Det medgiver Jan Magnussen.

- Jeg er glad og stolt over, at projektet lykkedes. At vi fik mulighed for at stille op sammen, for den del af det er jo en drøm, som er gået opfyldelse.

- Ingen tvivl om at resultatet slet ikke står mål med vores ambitioner, men sådan går tingene desværre nogle gange, og især her på Le Mans, siger Jan Magnussen.

Næste år bliver Kevin Magnussen en del af Peugeots hypercar-satsning, og dermed får han ikke en gentagelse af årets makkerskab med sin far.

Yngste Magnussen har under alle omstændigheder fået mod på mere i det legendariske løb.

- Det har været en fantastisk oplevelse at køre på Le Mans for første gang i min karriere, også selv om resultatet er frustrerende.

- Le Mans er en unik racerbane og en spektakulær begivenhed, og oplevelsen har kun gjort mig endnu mere opsat på at vinde løbet.