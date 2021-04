Kevin Magnussen om Le Mans: Jeg har meget at lære

Kevin Magnussen får i august debut på Le Mans, når han sammen med sin far skal køre for det danske hold Team Sashi High Class Racing.

Kevin Magnussen er godt klar over, at han er den mindst erfarne på holdet, og der er meget, han skal lære, fortæller han.

- Jeg er klar over, at jeg er "rookien" - jeg er lilleput her. Jeg skal op i gear og lære en masse. Det er vanvittig fedt, at jeg kan læne mig op ad min far, der har prøvet det så mange gange før, siger Kevin Magnussen.

- Det er min far, og derfor bliver det meget nemmere at spørge ind til en masse ting, og samarbejdet bliver meget tættere, end hvis det havde været en anden teamkammerat.

- Jeg har altid fulgt min fars karriere med stor interesse og set op til ham som barn. Nu bliver det fedt at komme over på den anden side og fin-analysere hans teknik og følge ham helt tæt.

Jan Magnussen har vundet Le Mans fire gange, og selv om det er Kevin Magnussens debutløb, understreger han, at ambitionerne er store.

- Det er ikke sådan, at far og søn bare skal ud og hygge sig og have det sjovt. Vi er begge professionelle og har store ambitioner, fortæller Kevin Magnussen.

- Det er ret specielt at kunne konkurrere med de bedste sammen. Vi går helt sikkert efter at vinde, for vi har et stærkt hold.

Le Mans er et legendarisk løb, som betyder noget helt specielt for Kevin Magnussen.

- Le Mans er i min verden noget helt unikt, og der et eller andet specielt med Le Mans og Danmark, siger Magnussen.

- Jeg har været på Le Mans mange gange og set den opbakning, danskerne får, så det bliver ret stort at komme med et dansk hold.

Le Mans køres normalt i juni, men er i år udskudt til 21. og 22. august.