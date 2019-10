Kevin Magnussen kørt agterud i Hamilton-triumf i Mexico

Mercedes-stjernen vandt grandprixet, men det var akkurat ikke nok til at sikre Hamilton et sjette verdensmesterskab og det tredje i træk, da det gik løs på Autódromo Hermanos Rodríguez-banen.

Det skyldtes, at holdkammeraten Valtteri Bottas sluttede på tredjepladsen efter Sebastian Vettel (Ferrari).

- Jeg elsker bare at køre ræs, og jeg tager ærligt talt et løb ad gangen. Jeg har i et godt stykke tid forsøgt at vinde her, så jeg er ydmyg omkring de muligheder, vi fik, og over at bilen holdt sig til mål.

- Jeg havde skader på bilen, så løbet var lidt en kamp at komme igennem, siger Lewis Hamilton i vinderinterviewet efter løbet.

Han vandt senest i Mexico i 2016.

Med sejren fører Hamilton med 74 point ned til teamkollegaen i VM-stillingen, og der er 78 point tilbage at køre om.

Også i Mexico var point dog noget, som danske Kevin Magnussen kun kunne drømme om.

Kevin Magnussen havde det igen vanskeligt i Haas-raceren i sit Formel 1-grandprix nummer 100 i karrieren, og han sluttede som nummer 15, efter at han var oppe og vende som nummer ti på grund af andres pitstop.

Men overhale havde hans bil ikke muskler nok til.

Holdkammerat Romain Grosjean blev nummer 17.

Næste chance for revanche for det udfordrede Haas-team er i USA om en uge.

Her ligger den 34-årige Lewis Hamilton lunt til at passere argentinske Juan Manuel Fangio på listen over flest VM-titler i karrieren. Fangio vandt i 1950'erne titlen fem gange.

Der resterer i alt tre løb, og Hamilton topper med 363 point, mens Bottas og Charles Leclerc (Ferrari) følger efter med henholdsvis 289 og 236 point.

Hamiltons sejr i Mexico var i øvrigt britens 83. sejr i Formel 1 og sikrede samtidig Mercedes nummer 100 af slagsen.