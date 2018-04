Kevin Magnussen henter VM-point i Red Bull-triumf

Søndag sluttede danskeren som nummer ti i grandprixet i Shanghai, og han sluttede dermed i pointene for andet løb i træk.

Formel 1-køreren Kevin Magnussen (Haas) kan sætte yderligere et point ind på VM-kontoen.

Danskeren overstrålede dermed sin Haas-kollega Romain Grosjean, der sluttede som nummer 17 ud af de 20 kørere, der stillede til start.

I front vandt Red Bulls Daniel Ricciardo foran Valtteri Bottas (Mercedes) og Kimi Räikkönen (Ferrari).

I den altid kaotiske start på et Formel 1-grandprix vandt danskeren en enkelt placering og kom op på tiendepladsen. Her lå han lige bag Haas-kollegaen Romain Grosjean.

Franskmanden kørte langsommere end danskeren, og det endte med, at Haas beordrede Grosjean til at vige pladsen for Magnussen, så han ikke blev yderligere forsinket.

Danskeren var en af de sidste til at køre i pit, og da han kom tilbage på banen, var han placeret som nummer ti. På det tidspunkt var der kørt 25 omgange.

Lidt over halvvejs i løbet kørte de to Toro Rosso-kørere, Pierre Gasly og Brendon Hartley, sammen. Det betød, at hele feltet blev samlet igen på grund af en periode med safety car.

I front var der tæt kamp om pladserne. I en periode førte Mercedes-køreren Valtteri Bottas, men med ti omgange tilbage blev han overhalet efter en snedig manøvre af Daniel Ricciardo.

Det skete kort efter, at Ricciardos Red Bull-kollega Max Verstappen havde påkørt Ferraris Sebastian Vettel i et forsøg på en overhaling.

Racerne snurrede og begge sakkede bagud. Det kostede efterfølgende Verstappen en straf.

I kampen om de yderste pointpladser blev Magnussen overhalet af Fernando Alonso, og danskeren måtte kæmpe hårdt frem til det sidste for at blive i pointene.

Det lykkedes, da Magnussen trillede i mål som nummer ti.

På det tidspunkt havde Daniel Ricciardo passeret målstregen som første kører. Dermed fuldendte han en stærk dag på banen i Shanghai, hvor han ellers startede i sjette position.

Efter Ricciardo kom Valtteri Bottas og Kimi Räikkönen og snuppede de sidste to podiepladser.

Verdensmester Lewis Hamilton (Mercedes) endte på fjerdepladsen, og det var nok til at hale ind på Sebastian Vettel, som på grund af sammenstødet med Max Verstappen endte nede som nummer otte.