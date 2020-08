Kevin Magnussen håber at få bygget ny bil på en uge

Både i træninger, kvalifikation og ikke mindst i søndagens løb var danskeren langt fra at være konkurrencedygtig, før han udgik mod slutningen.

Ganske vist er racerbaner relativt flade, men for Kevin Magnussen må asfalten på Silverstone-banen i England alligevel have føltes som én lang tur op ad bakke fra fredag til søndag.

Derfor håber han nu at få bygget en ny Haas-racer, før Formel 1-feltet om en uge skal i aktion igen.

- Jeg håber, vi kan bygge en ny bil.

- Vi får ikke nogen opgradering, men kan bygge en bil ud af nye dele og starte forfra, siger Kevin Magnussen til TV3+.

I næste uge skal han og resten af feltet køre i Barcelona, og nyt grej er tiltrængt.

- Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Det var godt nok en hård omgang. Vi var bare helt håbløse.

- Vi ved, at bilen ikke er så dårlig, så der er et eller andet galt med den bil, vi har stillet op med i denne weekend, siger Kevin Magnussen.

- I sidste weekend på samme bane var bilen meget bedre. Så der er helt sikkert noget, som ikke er, som det skal være, og som vi ikke kan måle eller se.

Derfor håber han, at et nybyggeri vil fikse fejlen.

Godt nok fik danskeren en superstart og sprang fra en 17.-plads til 13.-pladsen, men derfra gik det hurtigt tilbage for både bilhastighed og dækduelighed, og efter to pitstop undervejs udgik danskeren mod slutningen af løbet.

- Starten er det eneste, jeg kan tage med herfra. Starterne er min chance for tiden, hvor vi får så dårlige tidstagninger. Og jeg ved, at jeg under normale forhold kan hænge på, når jeg kommer op i feltet.

- Det glæder jeg mig til, at vi igen har en bil, der kan, siger Kevin Magnussen til TV3+.

I sidste weekend gennemførte han heller ikke løbet på Silverstone. Dengang udgik han dog efter en kollision.

Magnussen er udgået i tre af sæsonens fem løb.