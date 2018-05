Kevin Magnussen føler sig misforstået: Jeg er ikke farlig

Den danske Formel 1-kører er onsdag blevet citeret for at sige, at han er villig til at dø i sin racer, og at han ikke har tænkt sig at ændre sin kompromisløse kørestil.

Motorsportsmediet Crash har udlagt Magnussens citater, som om de er et svar på Red Bull-køreren Pierre Gaslys kritik, da franskmanden kaldte danskeren for den farligste kører, han har været oppe imod, efter en kollision mellem de to i weekenden.