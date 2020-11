Kevin Magnussen er sur efter ny Haas-fadæse

- Jeg ved ikke, hvad der skete i pitstoppet, men vi smed i hvert fald point væk. Igen. Jeg tror, at hjulet ikke blev sat ordentligt på, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Han kørte i pit fra 11.-pladsen, efter han havde været oppe på ottendepladsen efter den gode start.

Men på vej ud af pit fra sit andet dækskifte på dagen, blev der pludselig råbt over teamradioen:

- Stop bilen! Stop bilen!

Det gjorde danskeren og parkerede i græsset ved udgangen fra pitlane.

Folk kom løbende til og trillede ham baglæns tilbage til Haas-garagen, hvor et nyt sæt dæk blev sat på, og fejlen dermed udbedret.

Men da Kevin Magnussen kom ud på banen igen, var han distanceret med to omgange af feltet.

Da var de forreste kørt ud på 37. af de 58 omgange.

I det efterfølgende interview var Kevin Magnussen ganske fåmælt.

Ud over en forklaring af situationen nøjedes han med at tilføje:

- Jeg er selvfølgelig sur, men kommer videre.

Hans teamkollega Romain Grosjean udgik af løbet.

Magnussen startede fra 13.-pladsen og fik i mål registeret en 17.-plads, selv om han kørte i pit på sidste omgang.

Dermed er de to Haas-kørere stadig blot noteret for henholdsvis to og et VM-point i sæsonen.

Det dårlige pitstop bragte minder om sæsonens første grandprix i 2018, hvor Magnussen og Grosjean lå henholdsvis nummer fire og fem, da to mislykkede pitstop inden for kort tid sendte dem begge ud af løbet.

Oppe i den sjove ende af feltet i Tyrkiet kørte Lewis Hamilton (Mercedes) først over stregen og sikrede sig dermed VM-titlen for syvende gang.

Det er en tangering af Michael Schumachers rekord.

Næste grandprix køres i Bahrain om 14 dage.

Det er sæsonens 15. og dermed tredjesidste.