Kevin Magnussen er optimist før grandprix i USA

Med afsæt i de tre træninger og lørdagens kvalifikation ser Formel 1-køreren Kevin Magnussen (Haas) positivt frem mod søndagens grandprix i amerikanske Austin.

Her starter han i en position som nummer 12 efter en vellykket kvalifikation sent lørdag dansk tid.

Det tegner lovende, at han har kunnet finde en god fart, selv om han sammen med sit hold har lavet en række test før løbet, siger han til TV3 Sport.

- Jeg følte, at jeg havde styr på det, og jeg havde bilen under mig. Jeg er tilfreds. Jeg fyrede den så meget af, som jeg overhovedet kunne. Bilen kørte så godt, som den kunne, og jeg er tilfreds med mine omgange. Jeg fandt en del fart.

- Vi har bygget weekenden flot op på trods af de mange test, vi har haft undervejs, for de har været forstyrrende i forhold til vores normale program, siger Magnussen.

Med 12.-pladsen i kvalifikationen følger også et frit dækvalg fra start i søndagens grandprix, hvilket ikke havde været muligt, hvis Magnussen var sluttet blandt de ti forreste.

På forhånd har han svært ved at vurdere, hvor stor en fordel det er.

- Vi har ikke kigget så meget på løbsstrategien endnu. Vi har ikke helt kunnet gå igennem de samme ting, som vi normalt gør, så det er jeg ikke nået til endnu, siger Magnussen til TV3 Sport.

Danskeren kommer næppe til at få meget opmærksomhed under sæsonens tredjesidste grandprix, der begynder søndag klokken 20.10 dansk tid.

Lewis Hamilton (Mercedes) kan nemlig meget vel blive verdensmester, men han må starte uvant langt tilbage på en femteplads, når grandprixet begynder. Han var derfor ikke tilfreds med sig selv i kvalifikationen.

- Det har ikke noget med bilen at gøre. Jeg kunne bare ikke få sat omgangene ordentligt sammen i dag, for bilen havde helt klart evnerne til, at jeg kunne have startet i forreste række, siger Hamilton ifølge Reuters.

Briten har brug for at slutte på en ottendeplads i søndagens grandprix for at blive verdensmester, uanset hvordan det så måtte gå for Mercedes-kollega Valtteri Bottas, der er nærmeste konkurrent i kampen om VM-titlen.