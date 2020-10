Kevin Magnussen ærgrer sig over spoleret dækstrategi

Efterfølgende ærgrede han sig over, at han ikke kunne følge sin teamkollega Romain Grosjeans dækstrategi med kun ét stop undervejs.

Kevin Magnussen manglede lige det sidste for at få VM-point med hjem fra Formel 1-grandprixet på Nürburgring.

For i modsætning til danskeren kom franskmanden på tavlen med to point.

- I det første stint grainede jeg og kunne ikke holde det højre forhjul i gang, så jeg røg lidt tidligt i pit, og så røg chancen for en et-stopper desværre, siger Kevin Magnussen til TV3+.

Han startede på de blødeste dæk og skiftede derefter to gange til mediumhårde.

Grosjean startede på medium og gik derefter over til de hårdeste dæk, der skulle holde hele vejen hjem.

- For os handler det om at løbe en risiko, for hvis vi følger samme strategi som alle andre, har vi desværre ikke i øjeblikket farten til at være med.

- Så vi er nødt til at afsøge nye veje. Det lykkedes med Kevin i Budapest, og nu lykkedes det med mig, siger Romain Grosjean til TV3+.

- Kørslen og indstillingerne på bilen har været meget god i det seneste par løb, og jeg vidste, at det kun var et spørgsmål om tid, før tingene gik op i en højere enhed, siger han.

Det gjorde de altså ikke for Kevin Magnussen, og han står derfor tilbage med en følelse af at have forpasset oplagte muligheder.

Han kørte sig nemlig op gennem feltet og lå på 11.-pladsen med udsigt til potentielt yderligere avancement, da der på 44. omgang kom safety car på banen, efter at Lando Norris som dagens femte kører var udgået af løbet.

På det tidspunkt lå Grosjean nummer syv.

Efter genstarten af det samlede felt måtte danskeren dog se sig overhalet af to kørere.

- Jeg kunne ikke holde dem bagved mig og havde ikke, hvad der skulle til.

- Det var bare ikke vores løb, og tingene gik ikke 100 procent vores vej. Lidt ærgerligt, for det blev et af den slags ræs, hvor der opstår muligheder, siger Kevin Magnussen.

Men Romain Grosjean formåede dog at holde sig i pointene, selv om han på de hårde dæk lignede et let offer for de hurtigere dæktyper på bilerne lige bag ham.

Haas har dermed fået tre point i sæsonens hidtil 11 løb.

Lewis Hamilton vandt løbet på Nürburgring og fører suverænt i VM-stillingen.

Det var Hamiltons 91. Formel 1-sejr i karrieren og dermed en tangering af Michael Schumachers rekord.