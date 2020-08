Kevin Magnussen: Vi havde bare ikke farten

- Vi havde brug for, at noget hjalp os, vejret eller et eller andet, men vi fik ikke noget.

- Jeg havde endnu en god første omgang, og det er jeg virkelig glad for. Men derfra havde vi bare ikke farten, siger Magnussen til holdets hjemmeside.

Han var heller ikke tilfreds med, at holdets ledelse kaldte ham til pitstop i slutfasen, og at han endte med at tabe endnu en placering.

Efter at have været oppe som nummer 15 endte han på en placering som nummer 17. Det var bagest af de kørere, der kom i mål.

- Jeg tabte en position til slut, da jeg blev kaldt til pitstop igen. Det har været en hård dag, men der var ikke meget, vi kunne gøre, siger Magnussen.

Haas-chef Günther Steiner havde ikke mange opmuntrende ord at tilføje.

- Jeg har ikke meget at sige. Det var selvfølgelig et skuffende resultat, men ikke uventet. Det er her, vi er lige nu. Den eneste vej frem er at blive bedre, siger Steiner.

Den førende Mercedes-kører Lewis Hamilton vandt løbet i Belgien foran holdkammeraten Valtteri Bottas.