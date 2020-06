Kenyansk verdensrekordholder brækker skinneben i ulykke

Den kenyanske løbestjerne Geoffrey Kamworor kommer ikke til at løbe at kunne løbe hurtigt igen i de kommende måneder.

- Jeg var ude på mit morgenløb, og en kilometer fra mit hjem blev jeg ramt bagfra af en motorcykel, og jeg faldt ned og skadede mit ben.

- Jeg pådrog mig også hovedskader. Jeg blev hjulpet op og bragt til hospitalet, siger Kamworor til avisen Daily Nation.

I september sidste år satte han verdensrekord i Københavns gader, da han tilbagelagde et halvmaraton på 58 minutter og 1 sekund. To måneder senere vandt han New York City Marathon for anden gang i karrieren.

Verdensrekordholderen i maraton, Eliud Kipchoge, ønsker sin landsmand og træningsmakker god og hurtig bedring.

- Verden er fuld uforudsete hændelser, og det var det min holdkammerat og ven blev udsat for, siger Kipchoge.