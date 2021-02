Kenyaneren Beatrice Chepkoech, som her ses ved et atletikstævne, er ny indehaver af verdensrekorden i 5000 meter gadeløb.

Kenyansk løber slår verdensrekord i 5000 meter gadeløb

Den kenyanske løber Beatrice Chepkoech slog søndag kvindernes verdensrekord i 5000 meter gadeløb i Monaco.

29-årige Chepkoech løb i mål i tiden 14 minutter og 43 sekunder og skar dermed et sekund af den nu tidligere rekord for gadeløb.

Det skriver World Athletics på sin hjemmeside.

- Jeg er så glad, for jeg forventede det ikke, siger hun til atletikforbundets hjemmeside og forklarer, at der endda var koldt og blæsende på ruten.

Rekorden har de seneste to år tilhørt etiopiskfødte Sifan Hassan, der stiller op for Holland i internationale konkurrencer.

Hassans rekord blev dengang sat i et løb, hvor det udelukkende var kvinder, der deltog. I blandet løb i 2018 for mænd og kvinder var rekorden 14 minutter og 48 sekunder - sat af Caroline Kipkirui.

I søndagens løb deltog både mænd og kvinder.

Joshua Cheptegei fra Uganda vandt mændenes løb i tiden 13 minutter og 14 sekunder, hvilket ikke var nok til at slå mændenes rekord. Den kan han dog glæde sig over, at han selv er indehaver af med tiden 12 minutter og 51 sekunder fra samme løb sidste år.

Beatrice Chepkoech har opnået sin karrieres højdepunkter i 3000 meter forhindringsløb, hvor hun både har vundet guld ved VM og de afrikanske mesterskaber.

Også i den disciplin er Chepkoechs verdensrekordindehaver.