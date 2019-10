Kenyaner vil bryde magisk grænse: Som at lande på Månen

Det er aldrig lykkedes for en løber at komme i mål på under to timer.

To timer er i mange år blevet anset som den magiske grænse for de mandlige maratonløbere, og den barriere gør kenyanske Eliud Kipchoge lørdag et nyt forsøg på at bryde.

Ikke engang, da Nike i 2017 gav løberne noget nær perfekte forhold på racerbanen Monza i Italien i projektet "Breaking2", hvor målet netop var at skrive historie med en tid på mindre end to timer.

Allerede i juni annoncerede Kipchoge, at han endnu en gang ville forsøge at bryde grænsen i løbsarrangementet Ineos 1:59 Challenge i Østrigs hovedstad, Wien.

Nu, hvor rekordforsøget er tæt på, øjner han en historisk bedrift.

- Min besked til 7,5 milliarder borgere i verden er, at intet er umuligt for mennesker.

- At bryde barrieren på to timer for et maraton vil være som at lande på Månen, siger den kenyanske løber ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han har en plan for, hvordan rekorden skal sikres.

- Jeg kan se løbet for mig. I mit hjerte og hoved har jeg sat mig for, at jeg skal bryde grænsen på to timer, siger Eliud Kipchoge.

Den nuværende verdensrekord blev sat i Berlin Marathon sidste år af Kipchoge. Den lyder på 2 timer, 1 minut og 39 sekunder. Kipchoge løb i mål på 2 timer og 25 sekunder i Nikes "Breaking2"-projekt, men tiden anerkendes ikke som en officiel verdensrekord.