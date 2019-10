Kent Nielsen storroser sit mandskab efter første sejr

Sejren kom i hus, da AGF søndag blev nedlagt med 4-3 på et sent sejrsmål. Efter kampen havde Silkeborg-træner, Kent Nielsen, mange positive ord til overs for sine spillere.

Der skulle 13 kampe til, før Silkeborg IF kunne tage sæsonens første sejr i 3F Superligaen.

- Stor ros til alle spillerne for, hvordan de håndterede kampen, for det var virkelig godt gået, siger Kent Nielsen.

Inden kampen havde Kent Nielsens mandskab tabt ni kampe og fået tre uafgjorte, hvilket i lang tid har efterladt holdet i bunden af tabellen.

- Som hold har vi hele tiden haft troen på, at det kunne lade sig gøre at vinde, så det er bare en stor forløsning, siger Kent Nielsen efter sæsonens første sejr

I løbet af kampen kom Silkeborg bagud to gange, men holdet endte alligevel med at få vendt kampen på hovedet og vinde kampen til sidst.

Det giver ifølge Kent Nielsen masser af selvtillid.

- Det, at man kan komme bagfra og vinde på den måde, vi gør, giver en masse selvtillid og tro på egne evner, konstaterer cheftræneren.

Selv om AGF i kampen havde mange store muligheder for at lave mere end tre mål, mener Kent Nielsen ikke, at Silkeborgs sejr var ufortjent.

- Det var en åben slagudveksling, og jeg ved også godt, at vi havde lidt held. Men jeg mener ikke, at der er nogen, der kan sige noget til, at vi vandt kampen, for jeg synes, vi var gode, siger han.

Efter en lang og svær periode for Silkeborg-holdet var det en stor lettelse for midtbaneprofilen Mads Emil Madsen at få sæsonens første sejr.

- Det var en kæmpe forløsning, og jeg er sindssygt glad for, at vi kunne vinde i så fed en kulisse, siger Madsen med tanke på de over 22.000 mennesker, der var mødt op på Ceres Park til søndagens kamp.