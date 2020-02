Kent Nielsen afviser nedrykningssnak trods nyt nederlag

Silkeborgs første superligakamp i år bød på et 0-2-nederlag på eget græs til AaB, men det får ikke Silkeborg-træner Kent Nielsen på nedrykningstanker.

Esbjerg øgede fredag afstanden til Silkeborg med en sejr over FCK, og det betyder nu, at Kent Nielsens tropper nu har seks point op til vestjyderne på Superligaens 13.-plads.

Silkeborg-defensiven holdt stand i første halvleg af søndagens opgør mod AaB, men efter ti sekunder af anden halvleg var gæsterne foran.

- Jeg kan ikke pege fingre af vores engagement, men vi er ikke tilfredse med de scoringer, som AaB fik.

- Vi spillede en solid første halvleg, hvor vi fik vist, hvad vi kan, når vi er bedst på bolden, men AaB straffede os på de små detaljer, siger Kent Nielsen om opgøret.

På trods af det øgede pres forholder Silkeborg-træneren sig rolig til situationen i bunden af tabellen.

- Det eneste, vi har fokus på, er at skrabe så mange point sammen som overhovedet muligt.

- I forhold til 12.-pladsen er afstanden ikke blevet mindre (efter Hobros 1-3-nederlag til Sønderjyske søndag, red.), siger Kent Nielsen.

Den nyslåede Silkeborg-anfører, Mads Emil Madsen, medgiver efter nederlaget til AaB, at chancerne for overlevelse er blevet mindre, men at chancen stadig er der.

- Det bliver sværere, men det er stadig muligt. Det er det, vi fokuserer på.

- Vi skal være mere kyniske i begge ender, for vi spiller okay, siger Silkeborg-anføreren om søndagens kamp.

Mads Emil Madsen og Silkeborg kan se frem til et besøg fra FC København, der næste søndag gæster Jysk Park.