Ken Ilsø får karantæne for kokainmisbrug og stopper karrieren

Den 32-årige danske fodboldspiller Ken Ilsø stopper karrieren med øjeblikkelig virkning efter at have modtaget en dopingdom på to års karantæne.

Det oplyser Spillerforeningen på sin hjemmeside.

32-årige Ken Ilsø, der til daglig spiller i den australske klub Adelaide United, er blevet idømt en karantæne på to år af Australian Sports Anti-Doping Authority (ASADA), efter at han 27. januar i år blev testet positiv for stoffet benzoylecgonin, som findes i kokain.

Derfor har den danske fodboldspiller valgt at indstille sin karriere.

- Det var ikke en kalkuleret beslutning, der skulle gøre mig bedre på fodboldbanen. Det var derimod en elendig beslutning, jeg tog i et svagt øjeblik, siger Ken Ilsø til Spillerforeningen.

- I Australien blev ensomheden for overvældende og i et forsøg på at slippe væk fra virkeligheden for et øjeblik, tog jeg en elendig beslutning. Jeg fortryder det, men jeg står også ved min handling og lever med konsekvenserne, siger Ilsø.