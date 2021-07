Keeperprofil bliver gerne i OB trods rygter om skifte

Men selv om rygterne sværmer, er det ikke noget, der fylder særlig meget hos den 22-årige fynbo.

- Jeg gør mig ikke de store tanker. Jeg forholder mig til, hvad jeg snakker med min rådgiver om, og det er ikke noget for pressen.

- Det er altid dejligt, at der er anerkendelse fra andre klubber, men jeg er glad i OB og kan lide at være her, siger Oliver Christensen, der dog drømmer om et fremtidigt udlandsskifte.

- Det er klart, at på et eller andet tidspunkt skal jeg videre. Jeg har jo ikke en livstidskontrakt i OB, og når tingene passer sammen, vil jeg gerne til udlandet.

Skulle udlandsskiftet ikke blive til noget denne sommer, bliver målmanden gerne i OB.

- Jeg ville ikke have noget imod at blive her, efter transfervinduet lukker. Vi har fået en god start, og der sker mange spændende ting i OB.

- Om det bliver i det her transfervindue, næste transfervindue eller næste transfervindue igen, er svært at sige.

- Jeg er tilfreds i OB, og jeg har slet ikke travlt med at komme væk, siger Oliver Christensen.

Det er uvant for Christensen at læse så konkrete rygter om sig selv.

- Jeg tror, det er første gang, at jeg rigtigt er blevet rygtet et sted hen, men jeg tager det stille og roligt.

- Pressen lever sit eget liv og skriver sine ting, og det forholder jeg mig ikke så meget til, siger OB-målmanden.

OB's cheftræner, Andreas Alm, er heller ikke meget for at forholde sig til de konkrete rygter, der for tiden florerer om målmanden.

- Alting er hypotetisk. Hvis det bliver aktuelt, så har klubben en plan for, hvordan vi skal blive bedre.

- Jeg træner de spillere, som jeg har, og jeg er vældig glad for, at jeg har Oliver Christensen, siger Andreas Alm.

Skulle det ske, at OB-målmanden forlader klubben, har Alm dog en klar idé om, hvor holdets næste målmand skal findes.

- Førsteprioriteten er at kigge indad i vores egen trup, siger den svenske OB-træner.