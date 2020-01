Jonas Lössl har slet ikke spillet kampe i Premier League for Everton i denne sæson. Her varmer den danske målmand op før en kamp mod Southampton 9. november i 2019.

Keeper Jonas Lössl vender tilbage til Huddersfield

Den danske målmand Jonas Lössl vender snuden tilbage til Huddersfield, der spiller i den næstbedste engelske række.

Huddersfield bekræfter på sin hjemmeside, at klubben har lejet danskeren i Everton for resten af sæsonen.

Jonas Lössl skiftede før sæsonen fra netop Huddersfield til Everton på en treårig kontrakt. Da var Huddersfield rykket ud af Premier League efter en sæson, hvor klubben sluttede på sidstepladsen.

I Everton skulle han tage kampen op om spilletid med den engelske landsholdskeeper Jordan Pickford.

Det gik ikke særlig godt for danskeren, som slet ikke har fået spilletid i Premier League i denne sæson.

Huddersfield-manager Danny Cowley siger til hjemmesiden om klubskiftet:

- Jeg behøver ikke at introducere Jonas for Huddersfields fans. Vi er glade for, at det er muligt at hente ham tilbage til klubben. Hans tilknytning til klubben var åbenlys, fra det første øjeblik vi talte. Det er meget vigtigt for os.

- Der var et ærligt ønske om at komme og hjælpe klubben og holdet og en stor motivation for spilletid, siger Danny Cowley.

Jonas Lössl begyndte fodboldkarrieren i Kolding IF, inden han rykkede til FC Midtjylland, hvor han nåede at spille 137 kampe i Superligaen.

Målmanden skiftede i 2014 fra FC Midtjylland til franske Guingamp, og han har siden været forbi tyske Mainz, inden han i sommeren 2017 skiftede til Huddersfield, hvilket først var på en lejeaftale.

I sommeren i 2018 blev han købt af klubben, som rykkede ud af Premier League i sidste sæson, hvor Lössl spillede 31 ligakampe for den engelske klub.

Det er blevet til en enkelt landskamp for Danmark for Lössl. Han fik debut, da Danmark i marts 2016 tabte 0-1 til Skotland i en testkamp i Glasgow.

I ungdomsårene har han spillet landskampe for Danmark på U17-, U18-, U19-, U20- samt U21-niveau.

Jonas Lössl har kontrakt med Everton frem til juni i 2022.