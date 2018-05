Kedelig melding: Salah kan misse hele VM-gruppespillet

Egyptiske fans holder vejret i spænding, fordi landets største fodboldstjerne er skadet.

Mohamed Salah er havnet i et kapløb med tiden for at blive klar til sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Ruben Pons, en fysioterapeut fra Liverpool, vurderer onsdag, at Salahs skulderskade vil tage op til en måned at komme sig over.