Kaufmann fik sug i maven under første Parken-optræden

Det var første gang, at Kaufmann spillede i Parken - og det blev en oplevelse for livet foran 34.346 tilskuere.

- Jeg tror aldrig, jeg har prøvet noget lignende. At komme ind og høre det brøl, der blev lavet, var kraftedeme vildt og gav et ordentligt sug i maven, siger Kaufmann.

19-årige Kaufmann skiftede i januar fra AaB, og det var første gang, han spillede en europæisk klubkamp.

- Det går noget stærkere, end man lige er vant til. Der blev spillet lidt hårdere og mere fysisk. Det var superfedt at prøve at snuse lidt til, hvordan det er at spille i Europa.

- Det var sgu nogle store fyre med masser af muskler, så der skal man ind og være smart og gå hårdere til den, end man plejer at gøre. Det er en kæmpe forskel, bemærker Kaufmann.

Han fik også lidt over 20 minutter i den første FCK-kamp i 2020, da holdet skuffende tabte 0-1 ude til Esbjerg i Superligaen for en uge siden.

Af samme grund osede Kaufmann af spillelyst og vilje til at sætte sig igennem i sin kamp nummer to for FCK hjemme mod det skotske storhold.

- Der var en del energi, der skulle brændes af. Og jeg havde glædet mig til at spille en fodboldkamp igen.

- Vi ved godt, at det ikke var godt i Esbjerg. Vi ved, at der skal et andet udtryk til, end det vi leverede dernede, så det var egentlig det, jeg prøvede at komme ind og vise, forklarer Kaufmann.

Nu håber han på endnu mere tillid i søndagens ligakamp ude mod Silkeborg, hvor torsdagens enlige FCK-målscorer, Dame N'Doye, har karantæne.

- Jeg tror, der bliver spilletid til mig. Så må vi se, om det bliver fra start eller som indskifter. Men lige meget hvad, så er jeg klar til at spille.

- Vi skal ud og kæmpe om et mesterskab, og det er mindst lige så vigtigt, som det er på torsdag på Celtic Park. Så vi kommer med fuld damp mod Silkeborg, lover Kaufmann.

FCK's kamp i Silkeborg spilles søndag klokken 16.