Kasper Junker scorer forgæves mod Simon Kjær og co.

Landsholdskaptajnen slap bedst fra mødet med sine landsmænd. AC Milan vandt således 3-2 efter blandt andet at være kommet bagud 0-1 på et mål af Junker.

Her tog Simon Kjær og resten af AC Milan imod norske Bodø/Glimt med den målfarlige danske duo Kasper Junker og Philip Zinckernagel i front.

Milaneserne, der var uden en coronasmittet Zlatan Ibrahimovic, skal i fjerde og sidste kvalifikationsrunde møde portugisiske Rio Ave, der torsdag slog Besiktas efter straffesparkskonkurrence.

Der var gået et lille kvarter, da Kasper Junker fik Bodø/Glimt til at drømme om en sensationel sejr. Den tidligere AGF- og Horsens-angriber satte foden på en hård, flad aflevering i feltet og vinklede bolden i mål.

Håbet om avancement led dog et knæk kun cirka halvandet minut senere, da Hakan Çalhanoglu i den anden ende bankede bolden op i nettaget og udlignede.

Den kun 18 år gamle angriber Lorenzo Colombo gjorde det til 2-1 et kvarter senere, inden Hakan Çalhanoglu fem minutter inde i anden halvleg viste prøver på sin gode sparketeknik ved at flugte bolden i mål efter et hjørnespark til 3-1.

Jens Hauge, der lagde op til Kasper Junkers mål, bragte dog spænding ind i kampen, da han med et tørt hug fra distancen reducerede til 2-3 fem minutter senere.

Men den forløsende udligning udeblev altså for det norske hold.

Tidligere torsdag bookede Jon Dahl Tomassons Malmö FF billet til sidste kvalifikationsrunde inden gruppespillet. Lokomotiva Zagreb blev nedlagt med hele 5-0 i Malmø.

Danske Søren Rieks viste sig flot frem ved at lægge op til det svenske holds to første mål, inden han bankede det sidste søm i kroaternes kiste ved at score til slutresultatet. Granada venter i sidste kvalifikationsrunde.

Åge Hareide og Rosenborg er også videre efter en 1-0-sejr over tyrkiske Alanyaspor. Den tidligere danske landstræners mandskab skal i kampen om en plads i gruppespillet møde PSV Eindhoven, der sendte AGF's banemænd, slovenske Mura, ud med en 5-1-sejr.

Tottenham er også klar til en enkelt kamp mod Maccabi Haifa om en plads i gruppespillet. Torsdag slog London-holdet på udebane makedonske Shkëndija med 3-1.

Son Heung-min var ligesom i weekenden i et vældigt spilhumør. Sydkoreaneren scorede et enkelt af Tottenhams mål og lagde op til de to andre. Pierre-Emile Højbjerg var ikke med i Jose Mourinhos trup til kampen.

Sidst, men ikke mindst, er KI Klaksvik fra Færøerne også klar til playoffrunden efter en knusende 6-1-sejr over Dinamo Tbilisi fra Georgien. Færingerne skal nu møde irske Dundalk.