Bodø/Glimts Kasper Junker (til venstre) og holdkammeraten Philip Zinckernagel har tilsammen scoret 46 mål og er lige nu nummer et og tre på topscorerlisten. (Arkivfoto)

Kasper Junker rækker ud efter topscorertitel i Norge

Med to mål for Bodø/Glimt er Kasper Junker tæt på at blive den endelige topscorer i den bedste norske række.