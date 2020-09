Kasper Hjulmand vil give Eriksen frihed til at stråle

Under Åge Hareides ledelse boltrede Christian Eriksen sig på den offensive midtbane. Det gjorde han til UG, hvilket 24 mål i 38 kampe under nordmanden også vidner om.

Danmarks nye landstræner, Kasper Hjulmand, vil give Christian Eriksen frihed, for det er sådan, man får det bedste ud af Inter-kreatøren.

- Jeg håber, at vi kan finde en rolle, hvor han føler sig fri, og hvor vi har nogle strukturer omkring ham, som gavner ham.

- Jeg skal lære at forstå ham rigtig godt, så han får en følelse af frihed og lethed, når han spiller. Han skal have en rolle, som er med til at udvikle og inspirere ham selv, siger Hjulmand, som også roser Eriksen for "altid at arbejde stinkende hårdt".

Det er en lidt hakkende Christian Eriksen, som er mødt ind i landsholdslejren. Han har brugt mere tid på bænken i Inter, end han selv og Hjulmand havde håbet på.

Han har heller ikke for alvor strålet i sin italienske klub, men landstræneren er ikke bekymret for, at Eriksen er faldet permanent i niveau.

- Det er ikke nemt at tage fra en liga, hvor han har været i lang tid og været en del af et hold, som han har spillet fantastiske kampe for, og så skifte til et andet land, hvor der er en anden måde at gøre tingene på.

- Hvis man havde forventet, at han bare var braget igennem og havde taget det hele med storm, så havde det også været rimelig optimistisk.

- Hans kvaliteter har ikke forandret sig, han er en dygtig spiller, og det handler om, at han skal finde sig til rette, og han skal finde sig selv i det spil, som han er en del af, for så vil vi se ham blomstre igen, siger Kasper Hjulmand.

Christian Eriksen har selv haft flere snakke med den nye landstræner om sin rolle på landsholdet. På baggrund af de samtaler ser Eriksen optimistisk frem til de kommende landskampe.

- Han er en lidt anden trænertype, der vil spille fodbold på en lidt anden måde. Vi skal på træningsbanen for endnu bedre at forstå, hvad han mener, men jeg håber, at jeg kan være lige så afgørende under Hjulmand som under Åge Hareide, siger Christian Eriksen.

Lørdag skal Danmark møde Belgien i Nations League. Tre dage senere er England modstander i samme turnering. Begge opgør spilles i et tilskuertomt Parken.