Kasper Hjulmand kræver forbedret FCN-indsats mod AaB

Sejren betyder, at FCN har samme pointantal som FCK, som dog kan bringe sig tre point foran, hvis holdet søndag besejrer AaB på udebane.

Hjemme i Farum vandt FCN 2-1 over AC Horsens i Alka Superligaens mesterskabsspil.

Netop AaB venter for FCN næste fredag i næstsidste spillerunde, og FCN taber den kamp, hvis ikke niveauet fra fredagens snævre hjemmesejr forbedres markant. Det mener FCN-træner Kasper Hjulmand.

- Det er lang tid siden, at vi har vundet i Aalborg. Vi skal spille meget bedre, end vi gjorde i dag, for at vinde den kamp.

- Jeg er dog helt sikker på, at vi nok skal vise en bedre side af os selv på fredag. Vi tager en kamp ad gangen, siger Kasper Hjulmand.

Han ser det som nødvendigt og realistisk at hente seks point i sæsonens to sidste kampe.

FCN slutter sæsonen med en hjemmekamp mod FCK i en opgør, der kan ende med at afgøre, hvilken af de to klubber som løber med bronzemedaljerne og som dermed skal spille europæisk fodbold i næste sæson.

FCN-anfører Mathias Jensen, der scorede sit 12. sæsonmål i kampen mod Horsens, tror stadig på bronze, selv om FCN resultatmæssigt har været inde i en skidt periode. Fredagens sejr var den første siden 6. april.

- Det havde været bedre med en 2-0-sejr på grund af målscoren, men bronze er stadig muligt. Vi må se, hvordan FCK gør det mod AaB, og så har vi selv en svær kamp i Aalborg, før vi kan gøre os forhåbninger om bronzen.

- Vi går altid efter at vinde kampene, så det ændrer ikke noget, at vi skal bruge seks point i de to sidste kampe, siger Mathias Jensen.

FCN vandt senest ude over AaB i Alka Superligaen den 9. august i 2014.