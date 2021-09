Kasper Hjulmand jubler: Fokus på dødbolde virker

Tre gange i kampen scorede Danmark på hovedstød efter et frispark, og det var resultatet af hårdt arbejde på træningsbanen. Det siger landstræner Kasper Hjulmand på et pressemøde.

Der var intet tilfældigt over, at det danske fodboldlandshold tirsdag aften viste stor målfarlighed på dødbolde i den overlegne 5-0-sejr over Israel i VM-kvalifikationen.

- Dødbolde er et af de fire punkter, vi har arbejdet med fra starten af min tid. Vi har kvaliteter - vi har gode servere, og vi har gode headere.

- Vi er super glade for at score på dødbolde, for det er et af de fokusområder, vi har. Vi leverede også nogle gode dødbolde på frispark og hjørnespark under EM, og det er dejligt, at vi nu har fået hul på bylden, og vi går efter at score endnu flere mål på den måde, siger Kasper Hjulmand.

Daniel Wass stod for to af frisparksoplæggene, mens Jens Stryger Larsen stod for det sidste. Målene efter frisparkene blev sat ind af Simon Kjær, Thomas Delaney og Andreas Cornelius, der hver især var upressede i afslutningsøjeblikket.

16 forskellige danske spillere har foreløbig scoret i VM-kvalifikationen, og det er udelukkende positivt, at målene er spredt så meget ud, mener Hjulmand, selv om han ikke ville have noget imod at have en klar topscorer.

- Det er fantastisk, at målene kommer fra alle mulige leder og kanter. Vi vil gerne score mål, og vi kan se, at løbene kommer fra mange forskellige spillere. Det hele er ikke lagt op på, at der bare er en enkelt spiller, der skal score.

- Vi angriber og forsvarer som hold, og så kommer vores trusler fra mange forskellige spillere. Det må være svært at være modstander, for hvis der er en, som ikke rammer dagen, så er der andre, som gør, siger Hjulmand.

Da opgøret mod Israel blev fløjtet af, samlede Hjulmand sine spillere i Parkens midtercirkel. Det var en spontan beslutning, fortæller landstræneren. Han opfordrede sine spillere til at nyde momentet, efter at Danmark har spillet sig snublende nær en VM-billet.

- Vi stod derinde samlet, men var også en del af stadion, så det var sådan to cirkler med os og med fansene på tribunerne. Den samhørighed er unik, vi skal tage den ind, og vi skal nyde den.

- Jeg sagde til drengene, at de skulle blive ude på banen og hygge sig et stykke tid, siger han.

Samtidig dedikerede han sejren til landsholdets kræftramte målmandstræner, Lars Høgh.