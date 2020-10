Kasper Hjulmand forventer livlig dyst på Wembley

Det var ikke nogen stor fodboldoplevelse, da Danmark og England i september spillede 0-0 i Parken, men landstræner Kasper Hjulmand har en begrundet tro på, at onsdagens kamp mellem de to samme hold på Wembley bliver mere underholdende.

Det siger landstræneren på et pressemøde på det ikoniske fodboldstadion.

- Det var en tæt kamp i september. Det var på et andet tidspunkt, og det var næsten en optaktskamp til sæsonen, og der vil være en anden intensitet i morgen (onsdag, red.). Jeg tror, at vi vil se en mere åben kamp end sidste gang.

- Jeg tror, at begge hold vil presse højt, når det er muligt. Jeg tror, at begge hold vil spille fremad og angribe, når de får muligheden. Man vil se angreb blive besvaret med angreb, men der vil også være perioder af kampen, hvor hvert hold vil være i kontrol, siger Kasper Hjulmand.

Christian Eriksen hæfter sig også ved, at spillere på begge hold nu bør være i en bedre kampform end i den kedelige nullert i Parken. Dengang var de fleste nationale ligaer ikke begyndt endnu.

- Det er svært at vide, om der sker det samme som i den første kamp, for den blev spillet før sæsonen gik i gang. Spillerne er i bedre form nu.

- Jeg tror, det bliver en god kamp, og England er stærke på hjemmebane, men det skal vi have ændret på, siger Christian Eriksen.

Forud for landsholdssamlingen sagde Kasper Hjulmand, at man ville se en del udskiftninger undervejs i de tre landskampe, fordi spillerne ikke må overbelastes før et i forvejen tæt efterårsprogram.

Først sparede landstræneren en del spillere i testkampen mod Færøerne, og da sejren var sikret i Nations League-kampen mod Island i søndags, kunne han også begynde at spare på kræfterne hos nogle af spillerne i den sidste del af den kamp.

Derfor er der ikke noget fysisk, som forhindrer de 11 startere fra i søndags i at få genvalg mod England.

- Vi har kun én markspiller, som har spillet igennem i de første to kampe, og det er Martin Braithwaite - resten har ikke spillet to fulde kampe. Det giver os fine muligheder for at stille op, som vi vil mod England.

- Hele banden er frisk og klar, og jeg kan vælge at beholde dem, der startede mod Island, men jeg kan også lave om - alle muligheder er i spil, siger Kasper Hjulmand.

Nations League-kampen begynder onsdag klokken 20.45 dansk tid. England fører gruppen med et point ned til Belgien og tre point ned til Danmark før de sidste tre runder i gruppen.