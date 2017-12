Kasper Dolberg scorer på straffespark i Ajax-sejr

Hans scoring fra straffesparkspletten faldt i det 57. minut. Dolberg bankede bolden til sin egen højre side, og da målmanden var hoppet den modsatte vej, så det meget sikkert ud.

Dermed fik han også personlig revanche for sit brændte straffespark i oktober mod Sparta Rotterdam.

På tribunen knyttede en karantæneramt Lasse Schöne næven over Dolbergs scoring.

Forud for Dolbergs træffer havde Ajax domineret i stort set hele kampen, men på grund af uskarphed hos storholdet var Excelsior stadigvæk med i kampen.

Ajax bragte sig foran midtvejs i første halvleg, da Siem de Jong blev spillet fri i feltet af David Neres.

Efterfølgende var Kasper Dolberg tæt på at gøre det til 2-0, men efter selv at have lavet hele forarbejdet ved at erobre bolden midt på banen og storme ned mod mål, måtte han se sin afslutning reddet til hjørnespark.

I stedet udlignede Mike van Duinen fem minutter før pausen, da han var først over en ripost på et frispark. Det var dog ikke nok til at redde det første Excelsior-point i fem kampe.

Fire minutter før tid fjernede Hakim Ziyech den sidste spænding i kampen, da han scorede direkte på frispark.

Med sejren udnyttede Ajax, at topholdet PSV Eindhoven onsdag havde smidt point i det femte overtidsminut i 3-3-kampen mod Groningen. Ajax er nummer to i Æresdivisionen med fem point op til PSV.