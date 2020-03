Kasper Asgreen tager stor sejr efter lang solokørsel

Han måtte gøre alt arbejdet selv, men Asgreen rystede først et par andre ryttere af, og derefter holdt han hele det jagtende felt bag sig på opløbsstrækningen.

Den 25-årige Quick-Step-rytter satte sit angreb ind 30 kilometer fra mål, hvor han slog hul til feltet og kørte op til og forbi en udbrydergruppe foran.

Kun Roy Jans (Alpecin-Fenix) og Boris Vallée (Bingoal-Wallonie) kunne hænge på, men ingen af de to var til nogen hjælp.

Begge ryttere var for trætte til at arbejde og ville være farlige i en spurt, og derfor handlede det for danskeren om at få smidt de to konkurrenter af.

Asgreen viste sine store enkeltstartskvaliteter på det flade stykke ind mod mål. Først måtte Jans slippe, og ni kilometer før målstregen måtte Vallée give fortabt.

Derefter var det Asgreen mod resten af feltet, og selv om forspringet blot var på 20 sekunder, lykkedes det at holde alle sprinterne på afstand.

Til sidst kunne de kun se ryggen på den jublende dansker, mens NTT-rytteren Giacomo Nizzolo vandt spurten om andenpladsen.

Det er Kasper Asgreens fjerde sejr som professionel, men det er første gang, at han vinder et stort internationalt endagsløb.

Resultatet kommer, dagen efter, at Søren Kragh Andersen blev nummer tre i det store World Tour-løb Omloop Het Nieuwsblad.