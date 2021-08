Karriere kulminerer midt i afghansk kollaps

Og fordi det endte med at sende ham i retning af en karriere som en del af landsholdet i kørestolsrugby, der i næste uge er med ved de paralympiske lege for første gang.

Mens Mark Peters er ved at forberede sig til højdepunktet i den sportslige karriere, har situationen i Afghanistan taget en drastisk drejning.

Taliban har på kort tid generobret magten i landet, efter at de fleste af USA's soldater de seneste måneder har forladt Afghanistan sammen med de tropper, som USA's allierede havde i landet.

Mens tanker om coronarestriktioner, isolation og varme ved PL i Tokyo har fyldt Mark Peters' tanker, har han forsøgt at lukke udviklingen i Afghanistan ude.

- Det er tragisk at se, hvor hurtigt det er gået den anden vej. Men det er desværre heller ikke så overraskende, siger han.

Talibans fremmarch i landet kulminerede søndag, da talibanerne indtog hovedstaden Kabul, mens Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, flygtede ud af landet. Det totale kollaps.

- Allerede da jeg var dernede, fik vi at vide af efterretningerne, at Taliban bare ventede på, at vi kørte igen. Så kunne de komme tilbage. De kæmpede noget, men de kørte et tålmodighedsspil. De vidste, at når vi smuttede, ville de have mulighed for at tage det tilbage, siger han.

44 danske soldater er døde i forbindelse med de militære missioner i Afghanistan. Andre - som Mark Peters - har fået ændret deres liv radikalt.

Et af de store og ubehagelige spørgsmål i kølvandet på udviklingen de seneste uger og måneder er, om indsatsen i Afghanistan var det hele værd.

- Præmissen dengang var, at vi skulle smadre al-Qaeda ud af Afghanistan og sørge for, at de ikke havde et sted at træne. Det lykkedes rimelig godt at få dem ad helvede til. Derefter har missionen udvidet sig med alle mulige andre ting, der også skulle ske, siger Mark Peters.

Snart er det 12 år siden, Mark Peters mistede sine ben. Før han besvimede, vidste han ikke, det stod så galt til efter at have trådt på bomben.

Men da han efter tre dage kom tilbage til bevidsthed, var hjernen alligevel i stand til at fortælle ham om omfanget af ulykken.

Tanker om det nye liv fulgte selvsagt. Hvad skulle veteranen, der tre gange havde været i Afghanistan, nu bruge tiden på for at få hverdagen til at give mening?

- At dyrke sport var ikke noget, jeg tænkte så meget på lige på det tidspunkt. Men så begyndte jeg at prøve forskellige ting af for at se, hvad der kunne være sjovt.

- Noget af det var sjovt, men man følte, at det var en halvflad fornemmelse, for så sjovt var det heller ikke at køre rundt i kørestol. Indtil jeg prøvede rugby. Det var lige pludselig lidt sjovere, siger han.

Med sin kampvægt og styrke er den 38-årige dansker en af dem, man ikke har lyst til at drøne ind i.

- Det er sjovt, fordi der er den brutalitet i sporten. Man brager ind i hinanden og prøver at vælte hinanden. Det er jo bare fedt, lyder det fra rugbyspilleren.

Danmark er for første gang med i kørestolsrugby ved PL, der afholdes fra 24. august til 5. september. I 2019 blev danskerne nummer to ved EM på hjemmebane i Vejle.

De har bevist, at de hører til i verdenseliten, men mulighederne ved de paralympiske lege er svære at spå om.

- Alt kan ske. Vi er ikke de store favoritter, men vi har muligheden for at komme ind og overraske. Den chance har jeg tænkt mig at udnytte så godt som muligt, siger Mark Peters optimistisk.