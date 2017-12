Karateforbund får støtte: Klar til at hoppe på toget

Forbundet bliver ifølge Team Danmark tildelt 252.000 kroner, hvilket skal ses i lyset af, at karate i 2020 er med på OL-programmet for første gang.

Dansk Karate Forbund var eneste nye forbund på listen over specialforbund, der i 2018 kan se frem til at modtage støtte fra Team Danmark.

- Det er stort, siger sportschef i Dansk Karate Forbund Allan Kjærsgaard, der ser støtten som en nødvendighed for at følge med udviklingen i sporten.

- Selv om karate er en lille sportsgren, begynder sporten at blive gearet som andre sportsgrene, hvad angår forskning, videoanalyse, kost og ernæring. Alt hvad du kan sætte ind i en sportssammenhæng.

- I den seneste tid, hvor OL har været i sigtet, ser vi, at lande med et godt apparat i forvejen er svære at følge. Det går rigtigt stærkt. Derfor er det nødvendigt med en samarbejdspartner for at følge med.

- Med denne støtte føler vi os klar til at hoppe ind bag i toget og arbejde os op igennem vognen, for vi har i den grad nogle atleter, der kan og vil det her, siger Allan Kjærsgaard.

Han håber blandt andet, at Team Danmarks stab kan hjælpe på det mentale plan.

- Vi har brug for mentale ressourcer og sparring omkring det psykologiske. En kamp varer tre minutter, så er du ikke klar, når du står ved linjen, taber du, siger sportschefen.

Dansk Karate Forbund tæller aktuelt fire eliteudøvere, der er inde i billedet til OL, og derudover en bruttotrup på ti udøvere.

- OL er selvfølgelig en overskrift, og det er få udøvere, der satses på, men vi håber også, at det drysser på dem, der er på vej, siger Allan Kjærsgaard.

I alt har Team Danmark afsat 82,4 millioner kroner til foreløbigt 23 specialforbund.

Danmarks Cykle Union får lidt mere støtte end i 2017. Blandt andet kan banerytterne se frem til at få specialudviklede dragter, hjelme og fintunede cykler, oplyser Team Danmark-formand Frank Jensen i en pressemeddelelse.

Parasport Danmark får 371.000 kroner mere end i 2017, så forbundet nu lige akkurat runder to millioner kroner i støtte.

Dansk Sejlunion mister lidt mere end en million, så der nu støttes med 8,7 millioner kroner i 2018. Dansk Forening for Rosport mister omkring en halv million og får i 2018 9.350.000 kroner.