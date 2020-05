Karantænekrav får Serie A-klubber til at udskyde holdtræning

Men klubberne er utilfredse med et krav fra sundhedsmyndighederne om, at hele holdet skal i karantæne, hvis en spiller er smittet med coronavirus. Det rapporterer flere italienske medier.

Mandag i sidste uge gav landets sportsminister grønt lys for holdtræning fra og med mandag, og den udmelding blev bekræftet af premierminister Guiseppe Conte

- Det er indlysende, at det vil gøre det umuligt for os at afslutte sæsonen i august.

- Hvis to-tre spillere fra et eller begge hold er smittet, vil alt blive blokeret i et par uger, siger Tommaso Giulini, der er klubpræsident for Cagliari, til radiostationen Super Sound.

Han tilføjer, at der en stor sandsynlighed for, at det scenarie vil blive til virkelighed.

- Det vil medføre, at 80-90 procent af os ikke vil være i stand til at spille færdig inden 2. august, uddyber han.