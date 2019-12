Kaptajnen var iskold under pres: Forsøgte at bevare roen

Stine Jørgensen tog ansvaret fra syvmeterstregen, vel vidende at en afbrænder kunne give franskmændene en sidste chance for at skaffe den udligning, der ville være katastrofal for det danske hold.

Men kaptajn Jørgensen var helt cool, og satte iskoldt bolden mellem benene på den franske målvogter til dansk sejr på 20-18.

- Jeg forsøgte bare at bevare roen. Jeg følte, at jeg havde haft ret godt tur i mine straffekast i løbet af kampen.

- Det gav mig en vis ro. Det eneste jeg tænkte, var, at det kunne være frisk lige at sætte den mellem benene på målmanden. Der er tit plads imellem benene, men det er jo også en chance at tage, siger Stine Jørgensen.

Hun scorede på alle sine fire straffekast i kampen og nettede syv gange i alt, men er først og fremmest begejstret for den koncentration og tålmodighed, holdet udviste mod de regerende verdensmestre.

- Det er ikke, fordi vi lavede så mange mål, men den disciplin vi spillede med, og den måde vi satte angrebene op på med mange afleveringer, det betød, at franskmændene ikke bare kunne løbe op og score.

- Vi har prøvet mange gange mod Frankrig, at hvis vi spiller for hurtigt og med for få afleveringer, så er de alt for gode og laver for mange kontramål. Det fik vi lukket ned for. Og så stod Sandra Toft jo i særklasse, siger Stine Jørgensen.

Med sejren er Danmark klar til mellemrunden, hvor holdet skal møde Norge, Holland og Serbien.