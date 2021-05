Kaptajnen får igen lov at knokle mest på dansk VM-hold

Han er for første gang udnævnt til dansk kaptajn ved et ishockey-VM, og Jesper Jensen Aabo har fået rig mulighed for at vise sig frem på isen med det berømte "C" på brystet.

Han har i gennemsnit været på isen i mere end 25 minutter i hver af Danmarks første seks kampe. Det antal minutter kommer ingen andre danskere i nærheden af.

Ud over at være en af holdets stærkeste backer har Aabo en vigtig rolle i undertalsspillet, ligesom han er del af den ene af Danmarks to powerplay-opstillinger.

Det er nærmest blevet en tradition, at den alsidige back ligger helt fremme på listen over spilletid i VM-turneringerne, og det klager hovedpersonen bestemt ikke over.

- Jeg vil rigtig gerne spille meget, og jeg føler mig faktisk ikke træt.

- Det er som om, jeg får ekstra energi, når jeg kommer til VM. Det giver mig altid noget ekstra, siger Aabo.

Med til at trække gennemsnittet op er, at han endnu ikke har tilbragt et sekund i straffeboksen under turneringen.

Kun én anden dansker har været på isen i mere end 20 minutter per kamp. Det er en anden back, Markus Lauridsen, der i gennemsnit sniger sig lige over 21 minutter på isen.

Søndag får spillerne mulighed for at hvile benene. Danmark skal først i aktion igen mandag eftermiddag i den sidste gruppekamp mod Tjekkiet.