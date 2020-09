Kaptajn-exit ærgrer sportsdirektør: Tæt på sit livs form

Richie Porte er nu eneste Trek-rytter med chance for en topplacering i den samlede stilling, og Andersen er træt af Mollemas uheld, der skete på fredagens etape.

- Det er rigtig kedeligt, for han er i rigtig, rigtig god form. Det er tæt på det bedste, han har været. Men vi ved alle, at det er en risiko, at der kan ske sådan noget hvert øjeblik det skal være, siger Kim Andersen.

Mollema styrtede og pådrog sig et brud på hånden i samme sekvens, som også endte med at koste Romain Bardet den videre deltagelse i løbet.

- Han var ikke selv i tvivl om, at det var slut. Han var klar over, at hånden var brækket, siger Kim Andersen.

Det efterlader Trek med én kaptajn i form af Richie Porte, der dog har vist fremgang de seneste dage.

Den australske veteran kom på 13. etape i mål 25 sekunder før Egan Bernal og avancerede til en samlet niendeplads. Han kan kun ærgre sig over nogle unødvendige tidstab tidligere i løbet.

- De to-tre gange, hvor det kun har drejet sig om at køre opad, altså rendyrket væddeløb og ikke så meget om teknik, der har han været stærk.

- Det giver da forhåbninger om, at han kan slutte rigtig højt, siger Kim Andersen.

Richie Porte og de andre klassementkaptajner kommer på hårdt arbejde på søndagens 15. etape, der slutter med 17 kilometers klatring til Grand Colombier.