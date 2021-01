Kap Verde ramt af mere coronasmitte og nede på ni mand

Kap Verde er ramt af yderligere to coronatilfælde ved VM i håndbold. Det skriver Det Internationale Håndboldforbund (IHF) på sin hjemmeside.

De to spillere er isoleret med øjeblikkelig virkning.

Lige nu er Kap Verde dermed nede på ni spillere, der er i stand til at deltage i søndagens VM-kamp mod Tyskland, og det er for lidt ifølge reglerne, der dikterer, at man skal have mindst ti spillere.