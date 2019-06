Liverpool-stjernen Mohamed Salah er den helt store profil, når African Cup of Nations begynder fredag aften i Kairo. Salahs hjemland, Egypten, blev valgt som vært for turneringen for et halvt år siden.

Kaos omgiver Afrikas største turnering

Et sent tildelt værtskab, politiske spændinger og et fodboldforbund i krise præger turneringen African Cup of Nations før åbningskampen i Egypten.

For første gang skulle African Cup of Nations afholdes om sommeren, som man kender det fra EM, VM og Copa America. Og for første gang skulle 24 hold deltage i kampen om Afrikas trone med Liverpool-stjernen og Champions League-vinderen Mohamed Salah som det helt store trækplaster.

