Kaos i international svømning kommer bag på dansk formand

Men det skulle vise sig at blive en kaotisk og dramatisk omgang i Budapest, hvor 24 lande på forhånd havde underskrevet en erklæring med et krav om en ekstraordinær kongres med henblik på at erstatte den bestyrelse, der blev valgt i 2020.

- Vi regnede med at skulle til en almindelig kongres og var slet ikke forberedt på en masse dramatik, siger Pia Johansen, der tiltrådte som formand i april.

- Jeg var forberedt på at møde et lukket system med samarbejder på kryds og tværs, men jeg havde ingen idé om, at der var så dyb en splittelse, og at den ville bryde ud i lys lue.

Ifølge Pia Johansen er der en række stridspunkter, der er årsag til, at omtrent halvdelen af de europæiske medlemslande ønsker en ny bestyrelse.

Blandt andet ønsker en række lande flere midler til talentudvikling og uddannelse, og der er også et bredt ønske om større økonomisk åbenhed.

Således efterforskes den genvalgte LEN-formand, Paolo Barelli, for økonomiske uregelmæssigheder i sit virke.

Desuden har tre af de siddende bestyrelsesmedlemmer ikke opbakning fra eget forbund. Heriblandt den danske vicepræsident, Pia Holmen.

Ved sin tiltrædelse i foråret bad Pia Johansen således Holmen om at forlade posten i LEN, fordi en rapport fra Kammeradvokaten konkluderede, at der blev begået betydelige ledelsessvigt i Dansk Svømmeunion, da Holmen var direktør.

Den holdning har Johansen stadig, men det er ikke det, der fylder hos formanden lige nu.

Dansk Svømmeunion var blandt dem, der stemte for en godkendelse af bestyrelsens regnskab, som da også fik flertal i Budapest.

Den danske delegation stemte også imod en såkaldt "discharge" af bestyrelsen, som kan oversættes til mistillid. Pia Johansen er af den mening, at den nuværende ledelse skal have mulighed for at stå ved sit ansvar.

Svømmeunionen har dog en forventning om, at anmodningen om den ekstraordinære kongres 5. februar vil blive godkendt.

- Det giver os tid til at sætte os ind i, hvilke kandidater der opstilles, og hvad de vil levere, hvis de indtræder i ledelsen af LEN, siger Johansen.