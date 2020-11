Kanonrunde forlænger golfdanskers optur i Saudi-Arabien

Men hun er slet ikke færdig med et imponerede i Saudi-Arabien, der for første gang byder indenfor til topgolf for kvinder på Ladies European Tour.

Onsdag blev anden runde af Saudi Ladies Team International spillet, hvor spillerne konkurrerer både individuelt og i hold.

Efter en første runde tirsdag i tre slag under par var den 24-årige dansker endnu bedre spillende på anden runde. Her kom hun rundt i seks slag under par.

Det rækker til en øjeblikkelig andenplads blot et enkelt slag efter spanieren Luna Sobron Galmes, som fører inden torsdagens finalerunde.

Hollænderen Anne Van Dam er på tredjepladsen to slag dårligere end Emily Kristine Pedersen, der altså står med gode chancer for at levere endnu et topresultat her sidst på året.

I holddelen af turneringen er danskeren sat sammen med både en anden professionel og en amatør. Også her ligger Emily Kristine Pedersen med i toppen før finalerunden torsdag.

Landsmændene Line Toft Hansen og Linette Littau Durr Holmslykke er også med i turneringen, men de har det noget sværere.

Toft Hansen ligger i fem slag over par efter to runder, mens Holmslykke samlet er på 11 slag over par.