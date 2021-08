Kane sender skarpt signal med to kasser i europæisk triumf

Den engelske stjerneangriber lynede to gange, da klubben fra London slog portugisiske Pacos Ferreira med 3-0 i Conference League-kvalifikationen.

Harry Kane meldte sig for alvor tilbage under Tottenhams faner torsdag aften.

Sejren betyder, at Tottenham er klar til turneringens gruppespil, selv om det endte med et 0-1-nederlag i det første opgør på udebane.

Harry Kane har i løbet af sommeren været genstand for tilbagevendende rygter om et skifte til Manchester City.

Der blev hældt benzin på spekulationsbålet, da Harry Kane ikke var at finde på Tottenhams træningsbaner, da spillerne mødte ind for at forberede sig til denne sæson.

Et skifte kommer dog ikke på tale. Det var Harry Kane så sent som onsdag ude med en glasklar melding om.

- Jeg bliver i Tottenham denne sommer, og jeg vil være 100 procent fokuseret på at hjælpe holdet til at opnå succes, skrev han blandt andet på Twitter.

I weekenden fik han sæsondebut, da han spillede 18 minutter mod Wolverhampton i Premier League, og torsdag var han så i startopstillingen i Conference League-kvalifikationen.

Det var tydeligt, at han havde noget at bevise, og efter 35 minutter havde han lynet to gange.

Giovani Lo Celso lukkede festen efter 70 minutter, og Tottenham vandt dermed samlet 3-1 over den lille portugisiske klub.

Den danske landsholdsspiller Pierre-Emile Højbjerg kom på banen for Tottenham efter 63 minutter.