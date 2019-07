Kane scorer sejrsmål fra midterlinjen i overtiden

Angriberen betænkte sig ikke, men trykkede af en meter inde på Juventus' banehalvdel, og bolden tog fuldstændig fusen på Juventus-keeper Wojciech Szczesny, der var gået lidt for langt ud af sit mål.

Polakken måtte konstatere, at bolden røg i en stor bue over ham og direkte i kassen, mens han desperat forsøgte at komme tilbage og afværge scoringen, der betød, at Tottenham vandt kampen 3-2.

Bagefter var målscoreren faktisk selv dybt overrasket og imponeret.

- Det er sandsynligvis et af de bedste mål i min karriere. Jeg lagde mærke til, at målmanden ofte var langt væk fra målstregen, og jeg tænkte, at hvis jeg fik muligheden for at skyde, så ville jeg gøre det, siger Harry Kane ifølge AFP.

De store europæiske fodboldklubber spiller i øjeblikket et væld af testkampe før sæsonen i en masse forskellige små turneringer, mens de er på træningsturné.

Da det er testkampe, så bliver en masse spillere prøvet af, og Kane var på banen i anden halvleg i kampen, hvor begge hold foretog en masse udskiftninger.

Erik Lamela bragte Tottenham foran, mens Gonzalo Higuain og Cristiano Ronaldo sørgede for 2-1-føring til italienerne, inden Lucas Moura udlignede, og Kane altså fyrede kanonen af.

Christian Eriksen sad på bænken i hele opgøret. Den danske landsholdsstjerne har tidligere udtalt, at han er åben for nye udfordringer.

Forleden bekræftede Tottenham, at danskeren gennemgik et mindre operativt indgreb efter Champions League-finalen.

Harry Kane var ude i store dele af den forgangne sæson med en ankelskade, men blev meldt klar til Champions League-finalen 1. juni på rekordtid.