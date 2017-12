Kane kan overhale Messi som Europas topscorer i 2017

Den engelske landsholdsangriber har dermed mulighed for at overhale Barcelonas Lionel Messi som den mest scorende spiller i en europæisk klub i år. Det skriver den engelske avis The Standard.

Tottenhams Harry Kane har med tre mål i lørdagens Premier League-kamp mod Burnley lavet 53 mål for klub og landshold i kalenderåret 2017.

Messi scorede en enkelt gang, da FC Barcelona lørdag sluttede året af med en sejr på 3-0 ude over Real Madrid. Argentineren har i alt scoret 54 gange i 2017 for sin klub og Argentina.

Mål i venskabskampe tæller ikke med i opgørelsen.

Ud over Kane har tre andre spillere scoret 53 mål.

Men de tre, Bayern Münchens Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo fra Real Madrid og Edinson Cavani fra Paris Saint-Germain, er alle gået på juleferie og har ikke flere kampe på programmet i år.

Tottenham derimod mangler endnu en kamp inden nytår.

26. december har den 24-årige Kane chancen for at passere Messi, hvis han scorer to gange, når London-holdet på Wembley tager imod Southampton.

Kommer Kane på måltavlen, slår han også Alan Shearers rekord for det højeste antal scoringer i Premier League i et kalenderår. I 1995 scorede Shearer 36 ligamål for Blackburn Rovers.

Harry Kane har dog langt op til den europæiske rekord for flest scoringer i klub- og landsholdstrøjer.

I 1972 nåede Bayern Münchens og Tysklands legendariske angriber Gerd Müller op på 85 mål fordelt på 60 kampe for klub og landshold.

Først 40 år senere blev rekorden slået, da Lionel Messi i 2012 scorede 91 gange i 69 kampe for FC Barcelona og Argentina.

Selv om målrekorden inkluderer scoringer for både klub- og landshold, indgår kun spillere, der til daglig optræder i de bedste europæiske ligaer.