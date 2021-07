Kane har ramt målformen: Han bliver en mundfuld

Et mål mod Tyskland blev fulgt op af to mod Ukraine, og Tottenham-spilleren ser ud til at have ramt en stime før onsdagens EM-semifinale mod Danmark.

Det var facit for stjerneangriberen Harry Kane efter EM-gruppespillet, men i ottendedelsfinalen og kvartfinalen er Englands anfører for alvor stemplet ind i turneringen.

Men uanset om han er i målform eller ej, kræver det mere end én spiller at stoppe Kane, påpeger det danske landsholds Jannik Vestergaard.

- Snakken om, at han nu er i gang eller have været i, hvad folk godt kan lide at kalde en krise, synes jeg, har været stærkt overdrevet.

- Han er en af verdens bedste angribere og har vist det i rigtig mange år nu. Uanset om han havde scoret i de seneste kampe eller ej, bliver han en mundfuld. Det bliver en, vi skal håndtere som hold, siger midtstopperen.

Vestergaard spiller til daglig i Southampton og har flere gange stået over for Kane i Premier League. Han har fra nærmeste hold set englænderens kampafgørende evner.

- I en mod en har han så meget kvalitet, at på det halve skridt, som han unægteligt vil kunne få i løbet af 90 minutter, der er han god nok til at sparke dem ind.

- Det skal være en samlet indsats fra os alle sammen, og der er ikke så meget mere at sige til ham. Han er verdensklasse, siger Vestergaard.

27-årige Kane har spillet 59 kampe for A-landsholdet og scoret 37 mål.

Han har tilbragt størstedelen af sin karriere i Tottenham, men efter afslutningen på den forgangne sæson såede han tvivl om sin fremtid i klubben.

- Det her er et tidspunkt i min karriere, hvor jeg er nødt til at reflektere og se på, hvor jeg er henne, sagde han til Youtube-kanalen The Overlap.

Han har endnu ikke meldt endegyldigt ud, om han agter at fortsætte i London-klubben, hvor han har danske Pierre-Emile Højbjerg som holdkammerat.