Kane efter rygter om klubskifte: Jeg har aldrig nægtet at træne

Fodboldspilleren Harry Kane har været meget i vælten i engelsk fodbold i denne uge. Også selv om han ikke har sagt et ord.

Men nu bryder den engelske landsholdsstjerne tavsheden på skrift oven på en uge, hvor han er blevet beskyldt for at afvise at vende tilbage til træningen i Tottenham for at tvinge et skifte til Manchester City igennem.