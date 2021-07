Kane efter EM-nederlag: Det vil gøre ondt resten af karrieren

Englands anfører mener, at holdet kom til at spille lidt for defensivt efter tidligt føringsmål i EM-finalen.

Englands nederlag til Italien i EM-finalen i fodbold kommer til at gøre ondt på spillerne i rigtig lang tid.

Det siger holdets anfører, Harry Kane, til BBC Sport efter kampen, der først blev afgjort efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

- Drengene kunne ikke have givet mere. Det er den værste følelse i verden at tabe efter straffespark, men det har været en fantastisk turnering.

- Vi bør være stolte og holde vores hoveder højt. Det kommer til at gøre ondt nu, det kommer til at gøre ondt resten af vores karrierer, men sådan er fodbold, siger Kane.

Han tilføjer, at England efter en flyvende start mod italienerne, hvor Luke Shaw bragte holdet foran efter bare to minutter, måske kom til at spille lidt for defensivt.

- Vi spillede mod et rigtig godt hold. Vi fik en perfekt start, men måske faldt vi lidt for langt tilbage (efter målet, red.). Når du scorer så tidligt, så er det nogle gange nemt at falde tilbage og forsøge at absorbere presset.

- Vi så ud til til at være i kontrol, og de skabte ikke mange chancer. I den forlængede spilletid kom vi mere med og havde et par halve chancer, siger anføreren.

Også den engelske forsvarsgeneral Harry Maguire er dybt skuffet over nederlaget. Det siger han i et kort interview med ITV efter finalen.

- Jeg er knust, skuffet og ærgerlig. Drengene er ødelagte. Vi gav alt. Vi gav absolut alt, hvad vi havde, siger han.

England har ikke vundet en stor international turnering siden 1966, da holdet blev verdensmestre.

Italiens sejr var holdets første EM-titel siden 1968.