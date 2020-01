Billedet her er fra et opgør mellem Palermo og Inter i 2009. Mandag blev Simon Kjær og Zlatan Ibrahimovic holdkammerater, da danskeren indgik en lejeaftale med AC Milan.

Kampklar Simon Kjær: AC Milan er min drøm

Landsholdsanfører Simon Kjær er lykkelig for, at han mandag har indgået en lejeaftale med den italienske storklub AC Milan, så han skal tørne ud for den traditionsrige klub resten af sæsonen.

Det siger han i et interview bragt på klubbens Twitter-profil.

- Det er en historiske klub og en af de mest vindende fodboldklubber.

- Nogle af tidernes bedste forsvarsspillere har spillet i AC Milan: Paolo Maldini, Alessandro Nesta, Franco Baresi. Det har været en drøm for mig i mange år at komme hertil, og nu er jeg her endelig, siger Simon Kjær.

Han drømmer om at tilspille sig en permanent kontrakt med klubben, der syv gange har vundet Europas fremmeste klubturnering, men har tilbragt de seneste sæsoner lige uden for Serie A-toppen.

Milan har således sikret sig en købsoption, så klubben til sommer kan købe Simon Kjær fri af Sevilla, såfremt italienerne ønsker det.

- Jeg vil løfte AC Milan så meget som muligt. AC Milan har mange gode unge spillere med stor kvalitet, og jeg er her, fordi jeg er interesseret i det projekt, jeg er blevet præsenteret for.

- Det gør ikke nogen forskel for mig, at jeg er kommet på en lejeaftale, for jeg håber at kunne bevise, at jeg fortjener at blive her, siger Simon Kjær.

Den første halvdel af sæsonen har han tilbragt på leje i Atalanta, men uden den store succes, da Kjær oftest har siddet på bænken eller tribunen. Han er dog i god form og klar til kamp, forsikrer han.

- Hvis der er en ting, som jeg er 100 procent sikker på, så er det, at jeg er helt fit, for jeg har trænet hårdt. Jeg er i min bedste fysiske form nogensinde, siger Simon Kjær.

Landsholdsanføreren har forhørt sig hos landsholdets nu forhenværende assistenttræner, inden han indgik lejeaftalen med AC Milan.

- Jeg snakkede med Jon Dahl Tomasson i sidste uge. Han havde kun gode ting at sige om AC Milan og om byen Milano, siger Simon Kjær.

Hos Serie A's aktuelle nummer ti bliver han holdkammerat med Zlatan Ibrahimovic, og det ser danskeren frem til.

- Zlatan er Zlatan. Han behøver ikke min vurdering eller andres til at forklare, hvor god han er. Alle kender hans styrker.

- Uanset om han er 30 eller 38 år, så er han stadig den samme. Det er en spiller, som jeg har mødt mange gange, og selv om han ikke har den samme fysik som for ti år siden, er han stadig farlig, siger Simon Kjær.