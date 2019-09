Rafael Nadal var på vej mod en sikker sejr i US Open-finalen, da han vandt de to første sæt og var foran med et servegennembrud i tredje sæt. Men Daniil Medvedev tvang finalen ud i fem sæt, inden Nadal tog stikket med cifrene 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

Kamp om grand slam-rekord er lang og intens

Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic er i indædt kamp om at vinde flest grand slam-titler i karrieren og retten til at blive kaldt historiens største.

Sådan er status, efter Nadal natten til mandag dansk tid vandt US Open for fjerde gang efter et drama over fem sæt mod russeren Daniil Medvedev.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her