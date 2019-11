Kamil Wilczek tangerer Ebbe Sands målrekord i Brøndby

Superliga-topscorer Kamil Wilczek gjorde søndag comeback efter to kampes karantæne og scorede sit 69. mål i Brøndby-trøjen .

- Jeg er selvfølgelig glad for rekorden, men jeg ville være mere glad, hvis vi også havde vundet over AGF, siger Kamil Wilczek.

Han spillede hele kampen for Brøndby og havde til sidst muligheden for at udligne og samtidigt slå rekorden, men polakken sparkede bolden forbi mål.

- Jeg scorede et mål, men jeg skulle måske have scoret et mere, siger han.

Wilczek kom til Brøndby for snart fire år siden, og den 31-årige angriber sætter pris på sin tid i klubben.

- Det har været fedt, for det er her, jeg har scoret flest mål, og jeg føler mig hjemme. Jeg har udviklet mig meget i løbet af mine fire år i klubben, siger han.

På trods af, at den rutinerede angriber har udviklet sig til at blive en af Superligaens helt store profiler, er han stadig sulten efter at blive bedre.

- Det er ikke ensbetydende med, at jeg stopper her, bare fordi jeg har gjort et godt stykke arbejde i fire år. Jeg vil fortsætte og tage yderligere skridt, og så må vi se, hvad det fører til, siger han.

Den målfarlige angriber håber, at han i næste weekend slår rekorden, når der venter Brøndby et lokalderby i Parken mod FC København.

- Det ville være dejligt med tre point og rekorden. Jeg går altid på banen for at score, siger han.