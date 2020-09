Kamil Wilczek starter inde for FCK mod Brøndby

Wilczeks sommerskifte fra tyrkiske Göztepe til den danske hovedstad har fået kritik af fans fra både FCK og Brøndby.

Søndag skal han forsøge at følge op på sin debut i sidste uges superligaopgør mod OB, hvor han scorede to gange.

FCK tabte kampen i Odense 2-3 og jagter dermed oprejsning i ligaen i søndagens opgør. Dog kan klubben glæde sig over, at det torsdag blev til en 2-1-sejr ude over IFK Göteborg i Europa League-kvalifikationen. Her kom Wilczek ikke på tavlen.

Brøndby fik en anderledes god start på sæsonen med en dramatisk sejr i sidste øjeblik over FC Nordsjælland. Til forskel fra det opgør er Jesper Lindstrøm og Kevin Mensah med i stedet for Anis Slimane og Peter Bjur.

Startopstillingen hos FC København ser således ud (4-4-2):

Karl-Johan Johnsson - Karlo Bartolec, Victor Nelsson, Ragnar Sigurdsson, Pierre Bengtsson - Pep Biel, Rasmus Falk, Carlos Zeca, Viktor Fischer - Kamil Wilczek, Jonas Wind.

Brøndby stiller op med følgende 11 spillere (3-5-2):

Marvin Schwäbe - Hjörtur Hermannsson, Sigurd Rosted, Anthony Jung - Andreas Bruus, Jesper Lindstrøm, Morten Frendrup, Lasse Vigen, Kevin Mensah - Simon Hedlund, Mikael Uhre.